НАЗК: Добродомова запросили ознайомитися з протоколом, складеним через сумісництво

Національне агентство з питань запобігання корупції офіційно запрошує народного депутата Дмитра Добродомова для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення на 20 вересня.

Як повідомила прес-служба агентства, після перевірки декларації Добродомова виявили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією – порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, у зв’язку з чим складено протокол.

Згідно з процедурою, протокол, після ознайомлення, буде передано на засідання Національного агентства, для прийняття рішення щодо доцільності направлення матеріалів справи до суду.

У свою чергу, Добродомов повідомив, що порушенням є отримання неправомірної вигоди – 6557 гривень, гонорар за прочитані лекції.

Він пояснив, що 12-14 лютого 2016 року в Одесі відбувся Восьмий форум мережі вільних місцевих політиків «Регіональний та місцевий розвиток: українська практика та міжнародний досвід» – за проведення лекціїна заході була передбачена винагорода – 6557 гривень.