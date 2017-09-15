Росія, Туреччина й Іран узгодили зони «деескалації» в Сирії. Режим припинення вогню там повинен дотримуватися протягом шести місяців, але термін може бути продовжений.

Як йдеться в спільній заяві, ухваленій у ході чергового раунду переговорів щодо Сирії в столиці Казахстану Астані, зони повністю або частково охоплюють район Східної Гути в північній частині провінції Дамаск, а також провінції Ідліб, Хомс, Латакія, Алеппо і Хама.

За непідтвердженими даними турецьких ЗМІ, зона в Ідлібі (де частину районів контролюють повстанці під командуванням «Фронту ан-Нусра», що відколовся від «Аль-Каїди») буде поділена на три частини: турецькі підрозділи і загони сирійської помірної опозиції контролюватимуть північно-західні райони, сирійські урядові сили й іранські загони – південний схід, а російські сили – територію між зазначеними районами.

Переговори в Астані, що відбуваються окремо від переговорів про сирійське врегулювання під егідою ООН у швейцарській Женеві, започаткували Росія, Іран і Туреччина. В них також беруть участь представники сирійської опозиції і влади, а також дипломати США і спецпредставник генерального секретаря ООН у справах Сирії Стаффан де Містура.

Домовленості про чотири «зони деескалації» для розведення сирійських урядових і опозиційних сил досягли на одній із попередніх зустрічей в Астані. Припинення вогню там не має стосуватися боротьби проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Влада Сирії вже заявила, що не погодиться на присутність у цих зонах сил ООН.

Москва і Тегеран підтримують владу авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, Анкара – частину опозиційних до нього сирійських сил. При цьому Росія, Туреччина, а також США ведуть у Сирії безпосередні воєнні кампанії проти бойовиків «Ісламської держави»; Москва також здійснює удари по інших супротивниках влади Асада, зокрема й по тих, що мають підтримку Заходу й арабського світу.