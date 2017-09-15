ГПУ: випадків використання на Майдані зброї, викраденої у відділках МВС, не було

У Генпрокуратурі заявляють, що випадків використання на Майдані у лютому 2014 року викраденої в захоплених управліннях Міністерства внутрішніх справ зброї не встановлено. Про це сказав керівник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в ефірі «112 Україна».

«Ми в ході свого розслідування вже давно вимагали та отримали інформацію щодо цієї зброї і перевіряли на предмет тієї версії, що вона могла використовуватися, зокрема, на Майдані. На сьогодні за результатами експертних досліджень таких випадків не встановлено», –сказав Горбатюк.

Він також зазначив, що після експертиз не виявлено застосування цієї зброї МВС ні щодо учасників протестів, ні щодо спецпризначенців.

Напередодні захисник колишніх «беркутівців» Олександр Горошинський повідомив, що Міністерство внутрішніх справ підтвердило: 18-19 лютого 2014 року з установ органів внутрішніх справ у Львівській і Тернопільській областях вкрали понад 1200 одиниць зброї та 7 000 набоїв.

У відповіді МВС на запит адвоката сказано, що 24 лютого того ж року розпочато провадження щодо штурмів і крадіжок зброї в органах МВС.

Крім того, колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, який свідчив у справі щодо п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», заявляв, що 20 лютого 2014 року доповідей про застосування вогнепальної зброї підрозділами внутрішніх військ МВС не було.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.