Зонд «Кассіні» завершив місію з дослідження Сатурна

Космічний зонд «Кассіні» передав на Землю останній сигнал, після чого згорів в атмосфері Сатурна, повідомляє НАСА.

Таким чином місія «Кассіні» з дослідження Сатурна, його кілець і супутників завершилася.

Апарат «Кассіні» запустили в 1997 році. Місію розраховували завершити в 2008-му, але продовжили ще майже на десять років. За останні місяці зонд зробив фотографії зовнішніх кілець Сатурна і супутників на його орбітах. Дані, отримані від «Кассіні», дозволять зрозуміти будову атмосфери Сатурна.

Місія «Кассіні» є спільним проектом НАСА і Європейського космічного агентства.