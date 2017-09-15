Журналіст Радіо Свобода презентував на Форумі видавців свою книгу

Журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало на Форумі видавців у Львові презентував свою книгу «Українська якбитологія».

Книга присвячена випадковостям, дрібним подіям в історії України, які мали велике значення.

Перше видання книги вийшло у 2004 році, друге, доповнене, – у 2007. До третього, презентованого, видання книги автор додав декілька розділів про події на Майдані, анексію Криму та збройний конфлікт на Сході України.

Спостерігаючи за цими подіями особисто, автор побачив немало випадкових подій, які могли вплинути на хід історії.

«Всі ми знаємо, як починалися події на Майдані. Це був доволі в’ялий процес. Але Янукович чомусь вирішив розігнати студентів, які за декілька днів збиралися роз’їжджатися. Вони навіть мали квитки на потяг. Проте якби цього не сталося, наша історія могла бути зовсім інакшою», – розповів автор на презентації.

Жанр «Української якбитології» автор визначає як альтернативну історію.

«Книгу не варто сприймати як художню, вона радше – науково-популярна», – зазначив Дмитро Шурхало.

Автор розповів, що в історії України було багато втрачених моментів, але й так само країні часто таланило.