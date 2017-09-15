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15 Вересень 2017, Київ 21:01
Новини | Міжнародні

Влада Пакистану заявляє про загибель 3 людей під час удару безпілотника США

Влада Пакистану заявляє про загибель трьох людей під час удару безпілотника США, ціллю якого була будівля, де базувалися ісламісти.

Басір Хан Вазір, голова племінного району Куррам, що на кордоні з Афганістаном, повідомив, що 15 вересня дрони випустили дві ракети.

Агенція Reuters, цитуючи джерела в афганському угрупованні «Талібан», повідомляє, що мішенню були бойовики пакистанської мережі «Хаккані».

«Дві ракети були випущені по будинку Маулві Мохіба, троє людей були вбиті», – заявив Вазір.

Voice of America, цитуючи племінних лідерів, повідомляє, що Мохіб, місцевий релігійних клерикал, був лояльним до мережі «Хаккані», яка є союзником афганських талібів.

Представники міжнародної коаліції під проводом США, які в Афганістані борються проти талібів, наразі не коментували цієї інформації.

Якщо інформація підтвердиться, це буде перший удар безпілотників США у Пакистані з часу, як президент Донадьд Трамп оголосив нову стратегію щодо Афганістану і закликав Ісламабад посилити боротьбу проти бойовиків «Хаккані».

Пакистан заперечує, що дає будь-який прихисток ісламістам на своїй території.

У 2016 році під час ударів американських безпілотників у Пакистані був вбитий лідер афганського «Талібану» Мулла Ахтар Мансур.

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