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15 Вересень 2017, Київ 21:01
Новини | Політика

Уряд вніс до Ради проект закону про держбюджет на 2018 рік

Кабінет міністрів України вніс проект закону про державний бюджет України на 2018 рік до Верховної Ради.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ зареєстрований під номером 7000, його передали у комітет Ради з питань бюджету.

Текст законопроекту і пояснювальну записку до нього ще не оприлюднили.

Сьогодні Кабмін затвердив проект державного бюджету на 2018 рік. За словами прем’єра Володимира Гройсмана, у проекті уряд закладає зростання ВВП на 3%, рівень інфляції очікується на рівні 7%.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має подавати до Верховної Ради проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.

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