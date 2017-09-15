Дніпро: пацієнти, які потребують діалізу, подають в суд на АМКУ через затягування купівлі ліків

Пацієнти з важкими нирковими захворюваннями, які потребують щоденного діалізу, подають позов до суду на Антимонопольний комітет України через затягування торгів на закупівлю препаратів. Про це в п’ятницю повідомили пацієнти і представники громадських об’єднань хворих, що потребують діалізу.

За їхніми даними, щоразу, коли профільний департамент облдержадміністрації має намір провести тендер на закупівлю розчину для діалізу, один із постачальників подає до АМКУ скаргу щодо монопольного становища на ринку і торги блокуються, пацієнти ж стають заручниками ситуації.

Як розповіла Радіо Свобода заступник голови громадської організації «Подаруй надію 26» Світлана Курчевська, ситуація з блокуванням проведення торгів на закупівлю препарату, необхідного пацієнтам, триває понад рік. Наразі замість 4-5-разової процедури діалізу хворі отримують 2-разову. Постачання препаратів стало можливим тільки завдяки гуманітарній допомозі.

«У нас, в Дніпропетровській області, більше року не було торгів. Останні торги відбулись у серпні 2016 року. З того часу один з виробників на наші прохання надавав нам кілька разів препарати як гуманітарну допомогу. Але гуманітарна допомога не може тривати місяцями, роками. А закупити за власні гроші розчин пацієнт не в змозі: на це потрібно близько 30 тисяч гривень на місяць», – сказала Курчевська.

У п’ятницю пацієнти перитонеального діалізу з Дніпра також звернулися з відкритим листом до президента України Петра Порошенка та прем’єра Володимира Гройсмана з проханням втрутитись у ситуацію і «врятувати життя».

«Наш стан погіршується щодня, і цей процес, на жаль, незворотній. Чим довше ми не будемо отримувати повноцінне лікування, тим менше у нас шансів на повернення до повноцінного життя. І якщо Антимонопольний комітет не зніме заборону на закупівлі препарату, ми помремо», – йдеться у зверненні.

Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до АМКУ щодо ситуації із закупівлею препарату для хворих, що потребують діалізу.

Раніше АМКУ оприлюднював офіційну заяву «щодо тверджень про «блокування» АМКУ процедур закупівлі витратних матеріалів для гемодіалізу/перитонеального діалізу», де мовилось, що після подання скарги початок торгів автоматично призупиняє електронна система закупівель, а Комітет таких повноважень немає.

Упродовж 2017 року в Дніпрі хворі з нирковою недостатністю, яким потрібен діаліз, кілька разів пікетували органи влади через брак життєво необхідних ліків. В Дніпропетровській облдержадміністрації заявляли, що про ситуацію поінформовані, але процедура проведення тендеру затягується «через скаргу однієї з фармацевтичних компаній-виробників, подану до АМКУ на іншу компанію-виробника».

На перитонеальному гемодіалізі (очищенні нирок за допомогою спеціальних розчинів, без прив’язки до апаратів діалізу в лікарнях) у Дніпропетровській області перебуває близько ста пацієнтів.