У Москві напали на соратника Навального

У Москві напали на Миколи Ляскіна – координатора московського штабу російського опозиціонера Олексія Навального. Невідомий кілька разів ударив його залізною трубою.

За словами Ляскіна, нападнику вдалося втекти.

Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що потерпілому викликали «швидку допомогу» і відвезли в інститут імені Скліфосовського.

За повідомленнями, Ляскін намагався викликати наряд поліції відразу після нападу, але дільничний запропонував йому йти до відділу самостійно.

Співробітника Фонду боротьби з корупцією Миколи Ляскіна неодноразово затримували на акціях протесту і заарештовували у справі про порушення правил проведення публічних заходів.

Штаб Навального, роботу якого координує Ляскін, влітку змушений був переїхати у нове місце через розбіжності з орендодавцем і тиску з боку правоохоронних органів.