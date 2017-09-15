У Сімферополі відпустили затриманих біля управління ФСБ активістів – адвокат

У Сімферополі відпустили всіх активістів, яких 15 вересня доставили у чотири відділення поліції після їхнього затримання під будівлею управління ФСБ Росії по Криму. Загалом співробітники поліції затримали 14 осіб, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як розповів адвокат Рустем Кяміл, у Залізничний відділок поліції доставили чотирьох затриманих, у Київський – трьох, у Центральний – одного. Ще шістьох доставили до відділу поліції з охорони громадського порядку на вулиці Куйбишева.

«Всіх сьогодні випустили, у деяких в добровільному або добровільно-примусовому порядку» відкатали пальчики» (взяли відбитки пальців – ред.), взяли ДНК зі слини. Всіх випустили, все нормально», – повідомив Кяміл.

Активістів затримали 15 вересня, коли ті прийшли під будівлю ФСБ на підтримку кримчанина Рената Параламова, який напередодні повідомив про викрадення і побиття силовиками. Вони вимагали зустрічі з головою ФСБ в анексованому Криму Віктором Палагіним.

Кримчанина Рената Параламова 13 вересня відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку. Через день він вийшов на зв’язок з родичами. Його виявили на автовокзалі Сімферополя. Параламов розповів, що невідомі катували його, надягали на голову мішок, били струмом.

Російські силові структури ситуацію поки що не коментували.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення представниками окупаційної влади Криму низки злочинів щодо громадянина України Рената Параламова.

Від часу анексії Криму Росією ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».