На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей в дитячому таборі «Вікторія»

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов оголосив жалобу в області через загибель двох дітей під час пожежі у дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія».

У суботу в адміністрації відбудеться нарада комісії з розслідування причин трагедії, яка сталася у ніч на 16 вересня.

На території муніципального дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі горів двоповерховий дерев’яний корпус. В той момент там перебували понад 40 дітей.

Як повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті пожежі двоє дітей загинули, ще двоє отримали травми, їх шпиталізовано. Тривають пошуки ще однієї зниклої дівчинки.

За даними ДСНС, пожежею було охоплено понад півтисячі квадратних метрів площі, вогонь розповсюджувався поривами вітру по легкозаймистих дерев’яних конструкціях та створював загрозу загоряння сусідніх житлових корпусів.

Свідок події – одесит Андрій Танцюра, який перебував на місці події і вів пряму відео-трансляцію на своїй сторінці у Faсebook, повідомляє, що ні в пожежному гідранті на території дитячого комплексу, ні в гідрантах поруч на вулиці не було тиску води, тому співробітникам ДСНС, залученим до гасіння пожежі, доводилося брати воду за кілометр від місця події.

Муніципальний дитячий оздоровчий комплекс «Вікторія» розташований на вулиці Дача Ковалевського поблизу від узбережжя. Установа працює упродовж цілого року. Осінньо-зимовий сезон стартував 4 вересня. Там перебували діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, з сімей переселенців і «чорнобильців»,діти військовослужбовців, що проходять службу в зоні АТО, а також вихованці дитячих творчих колективів закладів освіти міста.

За три останніх роки у «Вікторії» було проведено реконструкцію, зокрема побудовано кілька двоповерхових дерев’яних спальних корпуси. Один з них згорів минулої ночі.

За інформацією регіонального управління Національної поліції, відомості про пожежу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).