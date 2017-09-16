У Британії арештували підозрюваного у вчиненні вибуху у лондонському метро

Британська поліція арештувала підозрюваного у вчиненні вибуху у лондонському метро.

Затриманому 18 років. Зараз його допитує поліція.

Силовики провели затримання у місті Кент, приблизно за 60 кілометрах на південний схід від Лондона. Зараз підозрюваний перебуває у місцевому поліцейському відділку. Невдовзі його переведуть у Лондон.

Раніше у суботу прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що фахівці з протидії тероризму розцінили рівень загрози у країні як критичний.

Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені, за оновленими даними, 29 людей. Частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.

Відповідальність за напад взяло угруповання «Ісламська держава».