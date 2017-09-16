У Запоріжжі відбувається всеукраїнський фестиваль консервації

Упродовж 16–17 вересня в Запоріжжі відбувається всеукраїнський фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати». Заявки на участь у цьогорічному фестивалі подали близько 40 громадських організацій із Запоріжжя, Києва, Полтавщини, Харкова.

У рамках фестивалю організовані різноманітні кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси тощо. Зокрема, гостям свята пропонують взяти участь у шинкуванні капусти, яку планують передати до військових частин, що беруть участь у бойових діях на Донбасі.

Усі охочі також можуть передати свої домашні заготівлі для благодійних цілей.

«Торік ми зібрали близько 2 тонн консервації і поставили рекорд України. Цього року ми не ставимо перед собою такої мети, бо нас вже просто люди знають, знають, що можна принести сюди свої домашні заготівлі й зробити гарну справу. Ми передаємо вже не тільки воїнам АТО, але вони найбільші наші отримувачі допомоги. Приїжджають з військових частин і багато вже стали нашими друзями, коли поверталися до Запоріжжя. Ми передаємо вже інтернатам, дітям, переселенцям у тому числі – всім, хто цього потребує», – розповів один із організаторів фестивалю Віктор Бабенко.

Фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати» відбувається в Запоріжжі третій рік поспіль.