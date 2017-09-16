Росіяни бомбили підтримувані США сили в Сирії – коаліція

Очолювана США коаліція, яка бореться з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Сирії, заявила, що російські військові 16 вересня поцілили у війська, підтримувані Вашингтоном, і поранили кількох бійців.

Ця заява була оприлюднена через кілька годин після того, як підтримуване США курдсько-арабське ополчення «Сирійські демократичні сили» (СДФ) звинуватило російські реактивні літаки в бомбардуванні своїх сил у провінції Дейр-ез-Зор і пораненні шести його бійців.

«Російська зброя влучила в місце, про яке росіяни знали, що там перебувають радники «Сирійських демократичних сил» і коаліції. Внаслідок удару кілька бійців зазнали поранень та отримали медичну допомогу», – сказано в заяві коаліції. У цій заяві також вказано, що радники, присутні в цій локації, не були поранені.

Сполучені Штати та Росія підтримують різні сили в сирійській війні, які ведуть наступ на позиції бойовиків угруповання «Ісламська держава» на сході країни неподалік кордону з Іраком.

Росія та Іран виступають на боці президента Сирії Башара Асада у шестирічній громадянській війні, натомість Сполучені Штати та Туреччина підтримують різні групи повстанців, які протистоять як владі в Дамаску, так і бойовикам угруповання «Ісламська держава».