У Британії арештували другого підозрюваного у вчиненні вибуху у лондонському метро

Поліція затримала другого підозрого у вчиненні вибуху у лондонському метро, який стався 15 вересня.

Як повідомляє поліція Лондона, 21-річного чоловіка затримали в Хаунслоу пізно ввечері 16 вересня.

Він був затриманий відповідно до британського закону про тероризм і доставлений в поліцейський відділок у південній частині Лондона, де він залишається під вартою.

Напередодні британська поліція арештувала 18-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні вибуху.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні. Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою були поранені, за оновленими даними, 29 людей. Частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі.

Відповідальність за напад взяло угруповання «Ісламська держава».