Поправки до Конституції про статус Криму мають бути розроблені до кінця вересня – Чубаров

Конституційна комісія повинна представити напрацювання пропозицій, змін і доповнень до Конституції про статус Автономної Республіки Крим до кінця вересня. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє агентство «Укрінформ».

«Немає сумнівів, що Росія піде з Криму. І тут головне: що ми пропонуємо тим людям –а їх більше двох мільйонів, які живуть в Криму? Сьогодні працює Конституційна комісія щодо статусу АР Крим. Наприкінці вересня ми повинні вже надати напрацьовані пропозиції президенту і сподіваюся він їх внесе на розгляд Верховної Ради України. Ми плідно працюємо і, думаю, ми встигаємо», – сказав він.

За словами Чубарова, комісія повинна запропонувати «таку формулу розвитку Криму в складі української держави, яка віталася б і українським суспільством, і нашими партнерами».

«У цій формулі ми абсолютно враховуємо право кримськотатарського народу як корінного народу Криму на самовизначення на своїй землі. І при цьому ми максимально взаємопов’язуємо права і обов’язки всіх етнічних спільнот, включаючи кримських татар, що живуть в Криму», – додав він.

Конституційна комісія України від 11 травня вирішила створити робочу групу, яка нині розробляє поправки і доповнення до Конституції України в частині статусу Автономної республіки Крим. Перше засідання робочої групи відбулося 24 травня.

Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що майбутня національна автономія кримських татар в Криму буде враховувати права інших національностей.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».