Росія і Китай у вересні проведуть військово-морські навчання

Росія і Китай проведуть з 18 по 26 вересня на базі Тихоокеанського флоту військові навчання «Морська взаємодія-2017», повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

За повідомленням, в навчаннях братимуть участь 11 надводних кораблів, 2 підводні човни, 2 глибоководних рятувальних апаратів, 4 протипожежні літаки і 4 корабельних вертольоти.

У Міноборони Росії заявляють, що навчання складаються із двох етапів – берегової фази і морської частини.

Берегова фаза буде проходити у Владивостоці з 18 по 21 вересня, а на полігоні берегових військ Тихоокеанського флоту «Горностай» пройде тренування морських піхотинців двох країн, морська частина маневрів буде відпрацьовуватися з 22 по 26 вересня в акваторії Японського і південній частині Охотського морів, додають у російському відомстві.

Нині Росія і Білорусь проводять військові навчання, які викликали занепокоєння України і деяких каїн Європи. Навчання «Захід-2017» відбуваються головно на території Білорусі, яка межує з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, а також частково на території Росії, зокрема в її Калінінградській області, що є російським ексклавом, відірваним від решти країни, поміж Польщею і Литвою.