Пакистан: внаслідок вибуху бомби загинув чиновник і шестеро поліцейських

Пакистанські чиновники заявляють, що на кордоні з Афганістаном внаслідок розриву придорожньої бомби загинув державний адміністратор і шестеро поліцейських.

Співробітник служби безпеки Рахмат Ґюль повідомив Радіо Свобода, що транспортний засіб офіцера, ідентифікованого як Фавад Хан, підірвався на бомбі в регіоні Баджаур 17 вересня.

Жодне з угруповань наразі взяло на себе відповідальність за напад.

Баджаур є одним з семи племінних регіонів уздовж кордону з Афганістаном. Цей регіон вже давно є опорним пунктом талібів та інших екстремістських угруповань.