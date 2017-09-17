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17 Вересень 2017, Київ 13:37
Новини | Міжнародні

Пакистан: внаслідок вибуху бомби загинув чиновник і шестеро поліцейських

Карта регіону Баджаур

Пакистанські чиновники заявляють, що на кордоні з Афганістаном внаслідок розриву придорожньої бомби загинув державний адміністратор і шестеро поліцейських.

Співробітник служби безпеки Рахмат Ґюль повідомив Радіо Свобода, що транспортний засіб офіцера, ідентифікованого як Фавад Хан, підірвався на бомбі в регіоні Баджаур 17 вересня.

Жодне з угруповань наразі взяло на себе відповідальність за напад.

Баджаур є одним з семи племінних регіонів уздовж кордону з Афганістаном. Цей регіон вже давно є опорним пунктом талібів та інших екстремістських угруповань.

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