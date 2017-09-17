Порошенко заявляє про намір в ООН порушити питання звільнення українських заручників

Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до США з метою участі у сесії Генасамблеї ООН має намір порушити питання звільнення українських заручників і політв’язнів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Питання звільнення українських заручників і політв’язнів буде одним з ключових під час мого візиту до США на 72-у сесію Генеральної Асамблеї ООН», – написав він.

Петро Порошенко наступного тижня перебуватиме в Нью-Йорку у США для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН. У її перебігу, як повідомляв президент напередодні, він, серед іншого, порушить питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.