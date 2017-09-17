Саакашвілі заявив про намір прибути до Києва у жовтні

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про намір прибути до Києва 17 жовтня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми вирішили приєднатися до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, ухвалення нового виборчого закону. А решту вимог ми будемо збирати по всій Україні до 17 числа», – повідомив Саакашвілі.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться. Генпрокурор вказав, що ті, хто «переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані».

Нині Саакашвілі проводить зустрічі зі своїми прихильниками у низці українських міст.