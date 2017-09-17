Унаслідок вибуху в східному Афганістані загинули щонайменше 4 цивільних

У східній афганській провінції Хост в результаті вибуху загинули щонайменше четверо цивільних і 14 людей поранені, повідомляють місцеві чиновники.

Начальник поліції Фаїсуллаха Хайрат заявив, що вибух стався опівдні 17 вересня на ринку в столиці провінції Хост.

Хайрат сказав, що вибух був викликаний «дистанційно керованою бомбою».

Як повідомляв Мубарез Задран, представник губернатора провінції, низка постраждалих перебувають в критичному стані.

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальність за напад.

У травні після початку священного для мусульман місяця Рамадан смертник «Талібану» підірвав замінований автомобіль в Хості, тоді 13 людей загинули.

Сили безпеки Афганістану протягом 16 років воюють із бойовиками під керівництвом «Талібану», екстремістського угруповання, усунутого від влади внаслідок вторгнення коаліції під проводом США після терактів 11 вересня 2001 року.

У звіті США раніше цього року повідомлялося, що таліби контролюють або боряться за контроль близько 40 відсотків країни, сили безпеки також борються проти бойовиків, пов’язаних з угрупованням «Ісламська держава».