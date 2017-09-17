Фігуранта «справи українських диверсантів» Захтея посадили в карцер – дружина

Фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея на дві доби посадили в карцер за порушення режиму перебування в СІЗО. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила дружина Захтея Оксана.

«Його посадили за порушення режиму: то він не те сказав, то не так встав до стінки. Днями йому принесли повідомлення, що садять на дві доби в карцер він підписав і вчора ввечері (16 серпня – ред.) його забрали», – розповіла Оксана Захтей.

Вона також повідомила, що остаточний вирок чоловікові очікується в кінці жовтня – початку листопада.

Раніше проти фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея, який перебуває під арештом в анексованому Криму, порушили кримінальну справу за статтею 324 КК Росії за звинуваченням у незаконному придбанні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними і він залишається громадянином України.

Як стало відомо 11 липня, заарештований у справі «українських диверсантів» Андрій Захтей визнав свою провину і уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката Олексія Ладіна, який в свою чергу не може надавати інформацію про хід справи.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, а згодом повернули в анексуваний Крим.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.