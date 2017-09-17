Український гідрометцентр попереджає про сильні дощі та грози на заході країни

Український гідрометцентр повідомляє, що ввечері 17 вересня та протягом доби 18 вересня у західних областях та на Житомирщині очікуються грози, подекуди град, на заході – ще й сильні дощі.

«У західних та Житомирській областях пориви вітру та шквали 15-23 м/с; грози, подекуди град, у західних областях сильні дощі», – повідомляють синоптики.

Також Український гідрометцентр додає, що 17-18 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.