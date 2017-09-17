США обдумують закриття посольства на Кубі через «акустичні атаки» – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають питання про закриття свого посольства в столиці Куби, Гавані, через низку нез'ясованих інцидентів, які завдають шкоди здоров'ю американських державних службовців у тій країні.

«Це дуже серйозна проблема щодо шкоди, якої зазнали певні особи, – сказав він. – Ми привезли декого з цих людей додому».

У серпні в Державному департаменті США заявили, що американці, пов'язані з посольством США в Гавані, зазнали проблем зі здоров'ям через «інциденти», спричинені «акустичними атаками».

Серед медичних симптомів були: нудота, головний біль, запаморочення, дзвін у вухах, тимчасова або постійна втрата слуху чи пам'яті.

Куба заперечує причетність.

Державний департамент США не звинуватив Гавану в нападі.

Але в травні США видворили двох кубинських дипломатів.

П'ятеро сенаторів-республіканців минулого тижня закликали адміністрацію США закрити посольство США в Гавані через атаки, якщо Куба не буде вживати заходів.

На початку вересня Державний департамент США повідомив, що інциденти «акустичних атак» на американських дипломатів у Гавані продовжувались у серпні. Тоді Держдепартамент заявив, що слідство в цій справі за участю Федерального бюро розслідувань продовжується, і кожен з випадків вивчається після отримання нової інформації. До того часу було підтверджено, що вони мали вплив на здоров’я 19 американських державних службовців.

Профспілка, яка представляє інтереси американських дипломатів, висловила занепокоєння з приводу серйозності симптомів «акустичного переслідування».

Два американські дипломати в результаті атаки зазнали довготермінової шкоди для здоров’я, вони втратили слух і не змогли повернутися до праці на Кубі.