Прем'єр-міністр Сербії, яка є відкритою лейсбійкою, взяла участь у гей-параді у Белграді

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, яка є відкритою лейсбійкою, взяла участь у марші за права ЛГБТ у Белграді в неділю, 17 вересня, на якому було близько 1000 активістів.

Це – перший випадок, коли сербський прем'єр-міністр долучається до щорічного гей-параду.

«Уряд є тут для всіх громадян і забезпечить повагу прав усіх громадян»,– сказала Брнабич журналістам. – Ми хочемо послати сигнал про те, що різноманіття робить наше суспільство міцнішим, що разом ми можемо зробити більше», – сказала вона.

Центр міста посилено охороняла поліція.

Активісти заявили, що атмосфера 17 вересня була більш розслабленою, ніж у попередні роки.

У червні цього року парламент Сербії призначив 41-річну Ану Брнабич на посаду прем’єр-міністра. Вона стала першою жінкою і першою відвертою лесбійкою на цій посаді.

На минулому тижні Брнабич назвала «нісенітницею» звинувачення у тому, що вона була обрана прем'єром просто через її сексуальну орієнтацію та покращення іміджу Сербії як кампанії країни для вступу до Європейського союзу.

Активісти говорять, що упереджене ставлення до ЛГБТ-спільноти залишається поширеною проблемою в Сербії.

Перша спроба організувати гей-парад в Белграді була в 2001 році, коли на його учасників напали вболівальники, ультра-націоналісти та прихильники націоналістичних партій.

У 2010 році учасників гей-параду захищала поліція, проте спостерігалися масові заворушення та сутички між поліцією та тими, хто виступав проти маршу.

Через насильство впродовж наступних кількох років влада заборонила проведення параду, посилаючись на ризики для учасників.

Проте паради відбулися і в 2014, 2015 і 2016 роках без серйозних інцидентів, але під посиленою охороною поліції.