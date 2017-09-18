Шторм «Марія» рухається до постраждалих від урагану «Ірма» карибських островів

Потужний шторм «Марія» рухається в напрямку низки карибських островів, що менш ніж два тижні тому постраждали від руйнівного урагану «Ірма».

За прогнозами, шторм «Марія» зміцнився до урагану і може посилитися ще більше, перш ніж вдарить по Підвітряних островах в ніч на 18 вересня.

У Національному центрі ураганів в США заявили 17 вересня, що пізно ввечері шторм «Марія» наблизився до острова Домініка зі швидкістю вітру у 120 кілометрів за годину.

Очікується, що 19 вересня ураган може дістатися до Британських і Американських Віргінських островів і Пуерто-Рико.

Влада Пуерто-Рико, що перебуває під юрисдикцією США, заявила, що готується до «Марії».

Попередження про ураган оголосили для островів Гваделупа, Домініка, Сент-Кіттс і Невіс та Монтсеррат.

Ураган «Ірма» майже два тижні тому забрав життя десятків людей в Карибському басейні і американських штатах Флорида і Джорджія. Ще один ураган «Гарві» минулого місяця пронісся американським штатом Техас.