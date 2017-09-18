Внаслідок буревію в Румунії загинули щонайменше 8 людей

Щонайменше 8 людей загинули 67 поранені в результаті потужного буревію, що пронісся західною частиною Румунії 17 вересня. Згідно з повідомленнями, серед причин загибелі людей – падіння рекламного щита і дерев.

Повідомляється, що автомобільні і залізничні шляхи заблоковані вирваними вітром деревами, зірвані дахи на будівлях шкіл, лікарень, житлових будинків. Десятки міст і сіл залишилися без електрики.

«Я ніколи не бачив нічого подібного», – прокоментував ситуацію з пошкодженням через буревій інфраструктури мер міста Тімішоара Ніколає Робу.

Вітри потужністю близько 100 кілометрів за годину також призвели до руйнувань на окремих територіях у Сербії та Хорватії.