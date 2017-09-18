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18 Вересень 2017, Київ 09:09
Новини | Міжнародні

В ООН заявили про «останній шанс» для влади М’янми вирішити кризу щодо мусульман-рохінджа

Президент М’янми Аун Сан Су Чжі

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що у лідера М’янми Аун Сан Су Чжі є «останній шанс», щоб зупинити кризу в її країні, в результаті якої понад 400 тисяч представників мусульманської меншини рохінджа втекли у Бангладеш.

«Я очікую, що лідер країни зможе стримати це і зможе змінити ситуацію», – сказав генеральний секретар ООН, передає ВВС. «У неї є шанс, останній, на мою думку, шанс, зробити це», – додав він.

Країна М’янма і її президент, лауреат Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі, стикаються із посиленою міжнародною критикою щодо поводження рохінджа в країні, особливо в штаті Ракхайн, з боку буддійської більшості.

Чимало представників мусульманської меншини почали тікати з країни 25 серпня, коли військові влаштували розгін в Ракхайні після підозри, що бойовики рохінджа атакували армійські бази і поліцейські пункти, в результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.

Криза рохінжда, ймовірно, стане ключовою темою обговорення на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, куди збираються 18 вересня світові лідер.

Аун Сан Су Чжі не буде на асамблеї, натомість 19 вересня вона анонсувала телезвернення щодо вирішення кризи.

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