Екологи хочуть з допомогою гігантського морського равлика очистити Великий бар’єрний риф

Експерти з охорони довкілля заявляють, що гігантський морський равлик може бути використаний для порятунку Великого бар’єрного рифу, який потерпає від забруднень. Нині тривають дослідження щодо розмноження тисяч видів.

Влада Австралії 18 вересня оголосила про фінансування досліджень з розведення рідкісних равликів, щоб ті атакували морських зірок, відомих науковцям як «терновий вінець» через колючки на своїй поверхні. Саме ці морські зірки вважаються головним природним ворогом коралових поліпів, сильно розмножившись, вони можуть повністю знищити риф.

Нині морські зірки дуже поширені в районі Великого бар’єрного рифу через забруднення і стоки.

Великий бар’єрний риф, розташований в Кораловому морі біля узбережжя австралійського штату Квінсленд. Він є найбільшою в світі системою коралових рифів і є екосистемою, що внесена до списку Всесвітньої спадщини.

Дослідження рифу, що простягається на 2300 кілометрів, показало, що за останні три десятиліття кораловий покрив скоротився удвічі, при чому на 42%, через завдану морськими зірками шкоду.

Водночас, згідно з дослідженнями Австралійського інституту морських наук, морські зірки уникають районів, де живе тихоокеанський морський равлик, також відомий як гігантський тритон.

Дослідження показало, що морські равлики їдять шипи морської зірки, але кількості цих равликів для зменшення популяції «тернового вінця» недостатньо.

Великий бар’єрний риф також страждає від знебарвлення коралів, викликаного потеплінням температур моря, що пов’язують зі змінами клімату.