Екіпаж, що імітував умови польоту на Марс, завершив тривале випробування

Група дослідників NASA, які з січня перебували у спеціальному комплексі на схилі сплячого вулкану на Гаваях, завершили 17 вересня випробування з імітації умов польоту на Марс.

Вчені з шести осіб є п’ятою групою учасників, які проходять тривалу місію в очікуванні майбутнього пілотованого польоту на червону планету.

Четверо чоловіків і дві жінки, які їли головним чином ліофілізовану їжу під час своєї тривалої ізоляції, є частиною дослідження, що намагається зрозуміти психологічні наслідки, які матиме довгострокова космічна місія для космонавтів.

«Довгострокові космічні подорожі цілком можливі», – одна з учасниць екіпажу, фахівець з інформаційних технологій Лаура Ларк.

Результати дослідження допоможуть NASA зібрати таку групу людей, які б найкращим чином впоралися зі стресом, ізоляцією і небезпекою місії на Марс, тривалістю від двох до трьох років.