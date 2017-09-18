Порошенко почав візит до США для участі у Генасамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко у понеділок розпочав офіційний візит до США з метою участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як інформує прес-служба президента, візит триватиме до 21 вересня.

«Петро Порошенко виступить з промовою у ході загальних дебатів Генасамблеї ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях», – йдеться в повідомленні.

За даними президентської канцелярії, на полях Генеральної у Порошенка заплановано кілька зустрічей з світовими лідерами, зокрема із президентом США Дональдом Трампом.

У планах українського президента також зустрічі з діаспорою, представниками кримськотатарських організацій, американськими політологами і бізнесменами.

Раніше повідомлялося, що виступ українського президента у перебігу Генасамблеї ООН очікується 20 вересня. Як заявив днями Петро Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, звільнення українських заручників, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.