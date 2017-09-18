Метеорологи зафіксували три температурні рекорди в Києві 17–18 вересня

Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського заявляє, що 17–18 вересня зафіксувала в Києві три температурні рекорди.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 17 вересня у столиці України було побито два температурні рекорди з 1881 року для цього дня. «А саме, температура після полудня піднялась до +30,9°С, що на 2,4°С вище від попереднього максимального значення 1939 року, крім цього, середньодобова температура досягла +21,7°С, таким чином, перевищивши рекордне значення 1909 року на 0,1°С», – мовиться в повідомленні.

18 вересня у Києві метеорологи зафіксували найтеплішу ніч за 137 років спостережень, бо температура не опустилась нижче ніж +18,6°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 1939 році.