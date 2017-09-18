Путін не братиме участь у сесії Генасамблеї ООН – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не братиме участь у сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

«У цьому році графік президента не дозволив йому взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, і він це робить не щороку. Тому тут немає нічого незвичайного», – зазначив Пєсков.

72-я сесія Генеральної асамблеї ООН офіційно відкрилася 12 вересня в Нью-Йорку.

Президент України Петро Порошенко сьогодні розпочав офіційний візит до США з метою участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Його візит триватиме до 21 вересня.

Виступ українського президента у перебігу Генасамблеї ООН очікується 20 вересня.

Як заявив днями Петро Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, звільнення українських заручників, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.