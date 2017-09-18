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18 Вересень 2017, Київ 15:09
Новини | Політика

Парубій: рішень щодо об’єднання БПП і «Народного фронту» ще не ухвалювали

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтверджує, що «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» проводять консультації про об’єднання.

«Жодного рішення із цього приводу не ухвалено», – сказав Парубій 18 вересня в Києві.

За його словами, якщо в результаті переговорів політичні сили вирішать об’єднатися, то про це буде оголошено. «Якщо буде об’єднання, то ми зберемося на брифінг», – сказав Парубій.

Раніше ЗМІ повідомляли про переговори щодо об’єднання партій «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і «Народний фронт».

Андрій Парубій обраний до парламенту за списками «Народного фронту».

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