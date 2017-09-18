Прокуратура просить три роки позбавлення волі умовно для кримського журналіста Семени

Сторона обвинувачення просить суд призначити для кримського журналіста Миколи Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з відстрочкою виконання на три роки. Про це заявила прокурор Світлана Будинська на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя, повідомляє кореспондент проекту Радіо свобода, сайту Крим.Реалії.

Вона також просить заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред’явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. На даний час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема Миколи Семени.