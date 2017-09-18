У Дніпрі палац культури скасував концерт російського актора Райкіна

У Дніпрі Палац культури відмовив в оренді концертної зали організаторам концерту російського актора Костянтина Райкіна. Про це у понеділок повідомив директор комунального підприємства «Патріот» Дніпровської міськради Ігор Куліковський.

За його словами, концерт Костянтина Райкіна був запланований на листопад.

Як повідомив Ігор Куліковський, минулого тижня представники громадських організацій письмовим зверненням попросили адміністрацію палацу «конструктивно переглянути протягом тижня свою громадянську позицію» і відмовитись від планів надання в оренду свого приміщення для цього концерту.

Громадські активісти нагадали, що 2014 року російський артист Костянтин Райкін підтримав анексію Криму. У випадку проведення його концерту в Дніпрі вони планували проводити акції протесту.

У листопаді 2016 року в Дніпрі біля Будинку культури активісти провели акцію проти концерту виконавців, як вони зазначали, «російської попси» Потапа і Насті Каменських. Вони прийшли на початок концерту в Будинку культури й закликали глядачів «не підтримувати своєю гривнею артистів країни – агресора». У руках вони тримали плакат з написом «Деградація або мистецтво?». Тоді концерту Потапа і Насті Каменських, які є українськими виконавцями і які виступають в Росії, передував дзвінок з інформацією про замінування будівлі палацу культури в Дніпрі. Як повідомили пізніше в міській поліції, ця інформація не підтвердилась.

У російського актора Костянтина Райкіна також запланований виступ у Києві на 15 листопада.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.