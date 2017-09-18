Суд визнав невинуватими 19 обвинувачених у «справі 2 травня»

Суд в Чорноморську визнав невинуватими обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі)за статтею про «масові заворушення».

Суд аргументував рішення, зокрема, процесуальними порушеннями, допущеними під час досудового розслідування.

Суд оголосив вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебувають у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Цей епізод стосується сутичок сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 – були поранені.