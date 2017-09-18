Президент США закликав до реформи ООН

Президент США Дональд Трамп закликав до реформ Організації Об’єднаних Націй, заявивши, що вона не здійснює всього свого потенціалу – за його словами, через бюрократію і погане управління.

ООН витрачає на свою роботу надто багато грошей і має надто багато штатних працівників, заявив Трамп, виступаючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на спеціальній зустрічі, де він прагне здобути всесвітню підтримку ідеї реформувати організацію.

«Зосереджуйтесь більше на людях, а менше на бюрократії», – закликав він

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, зі свого боку, визнав, що бюрократія дійсно підриває роботу організації.

Керівник ООН і лідери близько 120 країн світу разом із президентом США вже підписали проект декларації на підтримку реформи.

США, що роблять у бюджет ООН найбільший фінансовий внесок із усіх країн, уже погрожували різко скоротити своє фінансування. Ґутерріш заявляв, що це створить для організації «нездоланну проблему».

У червні Генеральна асамблея ООН на наполягання США вже проголосувала за скорочення свого бюджету на миротворчу діяльність, що складав майже 8 мільярдів доларів на рік, на 600 мільйонів доларів.