Керівники США і Китаю погодилися про необхідність наростити тиск на Північну Корею – Білий дім

Президент США Дональд Трамп і керівник Китаю Сі Цзіньпін у перебігу телефонної розмови, серед іншого, дійшли згоди про необхідність «щонайбільше наростити тиск на Північну Корею» через її ядерну і ракетну програми, повідомили в Білому домі США.

За коротким повідомленням, обидва керівники обговорили «постійне зневажання Північної Кореї позицією світової спільноти, а також її зусилля з метою дестабілізувати Північно-Східну Азію».

У Китаї державне агентство «Сіньхуа», повідомляючи про цю ж розмову, про її частину, що стосувалася Північної Кореї, поінформувало дуже коротко: «Обидва керівники також обмінялися думками про нинішню ситуацію на Корейському півострові».

Натомість у китайському повідомленні наведено слова керівника країни про те, що «Китай і США мають широкі спільні інтереси і здоровий імпульс обмінів і співпраці в багатьох галузях». Далі в інформації з Пекіна мовиться про високі сподівання обох сторін від очікуваного візиту Трампа до Китаю, що мав би відбутися пізніше цього року.

Трамп уже тривалий час намагається домогтися від Сі посилення тиску на Пхеньян із боку Пекіна, що є фактично головним економічним спонсором Північної Кореї.