Хто у владі боїться створення антикорупційного суду – ранковий ефір Радіо Свобода

Антикорупційний суд чи антикорупційна палата – питання у назві чи у результатах? Акція протесту медиків: проти проблем чи проти реформ? Активісти вимагають заборонити сигарети у вітринах. Чи стане менше курців?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, експерт Реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда; народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Оксана Корчинська, сімейний лікар Євген Гончар; виконавчий директор ГО «Життя» Лілія Олефір, лікар-нейрохірург, екс-міністр охорони здоров’я (2005 рік) Микола Поліщук, військовий капелан В’ячеслав Бевз.