Суд в Одесі заарештував двох фігурантів «справи 2 травня» на два місяці

Фігурантів одеської «справи 2 травня» Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова, яких у понеділок разом з іншими виправдав суд у Чорноморську на Одещині, рішенням іншої інстанції – Київського районного суду Одеси, обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, таке рішення суду було ухвалене після того, як чоловікам було оголошено нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Суддя Микола Тонконоженко погодився із доводами прокуратури і вирішив взяти Сергія Долженкова під варту, оскільки оголошена стаття не передбачає інших мір запобіжного заходу. Ще до хвали суду в інтерв’ю Радіо Свобода Долженков заявив, що подаватиме позови в Європейський суд з прав людини, якщо державні органи й далі будуть, як він стверджує, тиснути на нього.

Інший затриманий Євген Мефьодов заявив відвід судді і заявив, що його право на захист було порушено – він відмовився від безоплатного адвоката і заявив, що хоче, щоб його захищав київський адвокат Валентин Рибін.

Клопотання про відвід судді Тонконоженка розглядав інший слідчий суддя – Вадим Іванчук. Він не погодився із доводами Мефьодова щодо позбавлення його права на захист. Натомість, погодився із доводами прокуратури, працівники якої наголошували на необхідності взяти Мефьодова під варту для того, щоб він «не намагався вплинути на свідків і не знищив речові докази». Євген Мефьодов в суді заявив, що справі вже близько двох років, а обвинувачення не відповідають дійсності.

І Мефьодов, і Долженков були заарештовані на 60 діб.

18 вересня суд в Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей. Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок.

Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримали за новим обвинуваченням – їм повідомили про підозру у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій із метою зміни меж території і державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України), здійснених, за даними силовиків, в інший час і в іншому місці, без безпосереднього зв’язку з подіями 2 травня 2014 року.

Після рішення суду в справі про події в Одесі трирічної давнини під судом у Чорноморську сталися сутички. За даними поліції, активісти біля суду порушували громадський порядок, розпиляли в бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети, а також тротуарну плитку. Внаслідок сутичок близько 20 працівників поліції зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня важкості Поліція Одеської області повідомила про відкриття кримінальне провадження за фактом сутичок.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.