Тіллерсон і Лавров проведуть ще одну зустріч у США – Держдепартамент

Держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок проведуть ще одну зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це випливає із повідомлення на сайті Держдепартаменту щодо графіка зустрічей Тіллерсона.

Згідно з повідомленням, зустріч запланована на 17:00 за місцевим часом (опівночі за Києвом – ред.) в готелі Palace. Тема бесіди не вказана.

18 вересня Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров вже мали зустріч в Нью-Йорку, під час якої обговорили головним чином ситуацію в Сирії та хід реалізації мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Ще раніше 16 вересня держсекретар США і очільник російського МЗС розмовляли по телефонну і тоді, серед іншого, також ішлося про «необхідність активізації зусиль щодо виконання мінських домовленостей».

Цими днями у Нью-Йорку проходить засідання Генасамблеї ООН, яке відвідають близько 130 світових лідерів, зокрема президент України Петро Порошенко.