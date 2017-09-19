В Одеській області побили виправданого фігуранта «справи 2 травня» – поліція

В Одеській області невідомі скоїли напад на одного із виправданих судом фігурантів «справи 2 травня», повідомив на сторінці у Facebook радник начальника управління поліції в Одеської області Руслан Форостяк.

«Вчора, дійсно, надійшло повідомлення від адвоката одного з учасників процесу, що на його підзахисного здійснили напад невідомі на заправці БРСМ, на виїзді з міста Чорноморськ, та завдали йому тілесних ушкоджень, попередньо – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, переломи ребер», – повідомив Форостяк.

За його словами, інформація, поширена окремими ЗМІ про буцімто «пробитий череп» у потерпілого не відповідає дійсності.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Форостяк також уточнив, що крім 20 поліцейських, які звернулися по медичну допомогу після сутичок у Чорноморську напередодні, така ж допомога знадобилася і ще 15 нацгвардійцям.

18 вересня суд в Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей. Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок.

Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримали за новим обвинуваченням – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, здійснених в інший час і в іншому місці, без безпосереднього зв’язку з подіями 2 травня 2014 року. Суд в Одесі обрав чоловікам запобіжний захід – 2 місяці арешту.

Після рішення суду в справі про події в Одесі трирічної давнини під судом у Чорноморську сталися сутички. За даними поліції, активісти біля суду порушували громадський порядок, розпиляли в бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети, а також тротуарну плитку. Після сутичок повідомлялось про травмованих силовиків. Поліція Одеської області повідомила про відкриття через сутички кримінальне провадження.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.