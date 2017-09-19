Бойовики повідомили про підрив пам’ятника в центрі Луганська

Підтримувані Росією бойовики в ними контрольованому Луганську заявили про підрив ввечері 18 вересня пам’ятника у центрі міста. Про це йдеться в повідомленні сепаратистського сайту «Луганский информационный центр».

Повідомляється, що після вибуху загорівся постамент, на якому встановлена бойова машина «десанту «ЛНР», постраждалих немає.

Луганські бойовики назвали підрив пам’ятника «терактом», який здійснили українські спецслужби. Речниця СБУ Олена Гітлянська на запитання Радіо Свобода про «причетність» української сторони до підриву пам’ятника заявила, що коментарі з цього приводу є зайвими, оскільки «СБУ діє в рамках чинного законодавства України і всі дії СБУ – правові».

Пам’ятник, пошкодження якого бойовики назвали суттєвим, був встановлений у 2015 році біля академічного українського музично-драматичного театру в Луганську.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Луганської та Донецької областей, зокрема Луганськ і Донецьк, наразі контролюють проросійські сепаратисти.