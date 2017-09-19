У Херсоні в пожежі загинула жінка і двоє дітей, в місті оголосили жалобу

У Херсоні оголосили дводенну жалобу через загибель жінки і двох дітей у пожежі, яка виникла минулої ночі. Як повідомляє сайт мерії, у місті діятимуть обмеження на розважальні заходи, а на будівлях держустанов попросили приспустити прапори.

«19 вересня о 04:49 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Сагайдачного і Пилипа Орлика у місті Херсоні сталося загоряння покрівлі двоповерхового житлового будинку на площі понад 200 квадратних метрів з подальшим розповсюдженням вогню на другий поверх. Після прибуття до місця події пожежні розпочали гасіння та організували евакуацію людей з другого поверху. Внаслідок пожежі загинуло 3 особи, за попередніми даними, з них 2 дітей», – повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За даними рятувальників, через пожежу також постраждали ще дві людини, їх госпіталізували.

«Є інформація, що у квартирі проживала жінка з трьома дітьми. Тож пошуки дитини продовжуються», – повідомили у ДСНС.

Пожежа локалізована, що стало її причиною наразі невідомо.