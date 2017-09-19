Минулої доби на Донбасі поранені троє українських військових, уточнюють в Міноборони

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, троє військових поранені, уточнив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Раніше повідомлялося про двох поранених.

За даними Мотузяника, минулої доби на донецькому напрямку зафіксовані дев’ять обстрілів, зокрема два – з важкого озброєння.

«Бойові дії вчора велися під Горлівкою та на ділянці фронту Кам’янка – Піски. Противник активізувався після 18-ї години і застосовував міномети і бронетехніку. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї», – сказав він.

Речник Міноборони додав, що на маріупольському напрямку підтримувані Росією бойовики порушили режим тиші у трьох точках – Новомихайлівці, Водяному і Широкині.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів низки населених пунктів, зокрема Пікузів (бойовики далі називають це село його старою назвою «Комінтернове»), Саханки, Зайцева. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові минулої доби вісім разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.