МОП: 40 мільйонів людей у світі перебувають у сучасному рабстві

Понад 40 мільйонів людей у 2016 році стали жертвами сучасного рабства – такі дані наводить у новій доповіді Міжнародна організація праці.

Крім того, як мовиться у звіті, оприлюдненому під час засідання Генасамблеї ООН, зараз у світі використовується праця приблизно 152 мільйонів дітей віком від п’яти до 17 років. Дитячу працю використовують здебільшого в сільському господарстві (70,9%), секторі послуг (17,1%) і промисловості (11,9%), свідчать дані МОП.

За даними дослідження, проведеного МОП у співпраці з Міжнародною організацією з міграції і фундацією Walk Free Foundation, значну частку – 29 мільйонів, або 71% від загальної кількості людей, що постраждали від рабства, – складають жінки і дівчата. Зокрема, жінки складають 99% жертв примусової праці в секс-індустрії і 84% серед тих, кого примушують до шлюбу.

«Сигнал, який сьогодні посилає МОП разом із нашими партнерами, є дуже чітким: світ ніколи не зможе досягти Цілей сталого розвитку, якщо ми не будемо різко збільшувати наші зусилля, спрямовані на боротьбу з цими явищами. Ці нові глобальні оцінки можуть допомогти сформувати і розвинути методи для запобігання як примусовій праці, так і дитячій праці», – сказав генеральний директор МОП Ґай Райдер.

У травні 2014 року Міжнародна організація праці ООН повідомляла, що щороку на примусовій праці у світі заробляють 150 мільярдів доларів нелегальних доходів.