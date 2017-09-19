Нацрада: за півроку жодна радіостанція не порушила закон про мовні квоти

У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення заявляють, що із січня по липень цього року всі радіостанції виконували закон про квоти української мови.

«Ми не йдемо на компроміси в жодному випадку правопорушення, навіть коли йдеться про недовиконання квоти на 0,1%. Саме це і дозволило нам забезпечити виконання закону всіма ліцензіатами. Кожне порушення – це, скоріше, виняток із правила, який обумовлений здебільшого технічними причинами», – сказав голова Нацради Юрій Артеменко.

За даними члена Нацради Сергія Костинського, в середньому загальнонаціональні радіостанції перевищують квоту щодо трансляції україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою – на 30%.

У Нацраді зазначають, що у період з 8 листопада 2016 року по 30 серпня 2017 року застосували санкцію за невиконання мовних квот до 15 ліцензіатів, з яких 2 мовники – загальнонаціональні, загальна сума штрафів – понад 633 тисячі гривень.

У червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає, що пісні українською мовою мають складати в ефірі не менше ніж 25% від загального обсягу. Упродовж першого року з моменту набрання законом чинності квота становить 25%, протягом другого – 30% і з третього – 35%.

За невиконання закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від загальної суми ліцензійного збору відповідно до ліцензії на мовлення.