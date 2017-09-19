У Кривому Розі відкрили справу через перешкоджання роботі журналістів

У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через перешкоджання роботі журналістів під час зйомок території гірничо-рудного підприємства «Євраз Суха Балка». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласній прокуратурі.

За даними відомства, провадження відкрили за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню журналістської діяльності).

13 вересня до правоохоронців звернулися кореспонденти інформаційного агентства «СТОП корупція ТБ», повідомивши, що працівники підприємства перешкоджали їхній роботі.

За словами журналістів, коли безпілотник, яким вони здійснювали аеровідеозйомку підприємства, зробив вимушену посадку, причому за межами підприємства, співробітники охорони забрали його і відмовились віддавати їхнє майно.

Як розповіли журналісти, вони знімали підприємство за редакційним завданням: хотіли перевірити інформацію про те, що підприємство без дозволу Держгеонадр здійснює видобуток руди.

Підприємство «Євраз Суха Балка» в офіційній заяві повідомило, що співробітники служби безпеки підприємства зустрілися з представниками ЗМІ, щоб передати їм дрон, «однак при особах не виявилося документів, які б підтверджують їхнє право володіння квадрокоптером».

Також на підприємстві заявили, що «використання журналістами немаркованих безпілотних літальних апаратів для зйомки з повітря режимних об’єктів порушує цілу низку законів і нормативно-правових актів».

«Жодних повідомлень про те, що журналіст або творчий колектив здійснюватимуть збір інформації за допомогою БПЛА, до підприємства не надходило. Сам БПЛА не мав жодних розпізнавальних знаків, які могли б дати можливість точно ідентифікувати його», – мовиться в повідомленні.

Також на підприємстві заявили, що безпілотник переміщався по території, де перебувають об’єкти підвищеної небезпеки, що могло створити загрозу для роботи обладнання підприємства, і про створення прецеденту, який «може загрожувати безпеці багатьох підприємств».