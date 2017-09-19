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19 Вересень 2017, Київ 19:45
Новини | Міжнародні

Генсекретар ООН закликав не вступити у війну через Північну Корею «як лунатики»

Антоніу Ґутерріш виступає на відкритті сесії Генеральної асамблеї ООН, Нью-Йорк, 19 вересня 2017 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав світ знайти політичне вирішення кризи навколо Північної Кореї і не вступити через неї у війну, «як лунатики».

«Настав час для державницьких дій», і «використання ядерної зброї має бути немислиме» для вирішення кризи, сказав він, виступаючи на відкритті 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Ґутерріш також застеріг щодо інших викликів, що постали перед світом, серед них зростання нестабільності, нерівності, розповсюдження конфліктів і кліматичні зміни.

У нинішній сесії Генасамблеї ООН, серед іншого, вперше бере участь нинішній президент США Дональд Трамп.

Також у цій сесії і ще в низці заходів ООН у Нью-Йорку бере участь і президент України Петро Порошенко, який із понеділка до четверга перебуває з робочим візитом у США. В цей час також запланована зустріч двох президентів.

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